 رئيس الإمارات يصل مطار العلمين في زيارة تستغرق أياما - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات يصل مطار العلمين في زيارة تستغرق أياما


نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:27 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:27 م

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى مطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين.

 

في سياق متصل، رحّب اتحاد القبائل العربية بزيارة صاحب الشيخ محمد بن زايد لمصر، وذلك لقضاء إجازته السنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العلمين الجديدة.

‎وقال بيان للاتحاد الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني، إنّ هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية لرئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر منه لقطاع السياحة المصري وكذلك تأكيدًا منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطعاتها لضيوفها سواء من العرب أو من كل أنحاء العالم.

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