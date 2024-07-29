المؤتمر الوطني الأفريقي يقيل زوما بسبب تشكيل حزب منافس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الجنوب أفريقي الرئيس السابق جاكوب زوما بعدما شكل حزبا منافسا يكلف المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ أن جاء الحزب للسلطة قبل ثلاثة عقود.

وقال أمين عام الحزب فيكيل مبالولا للصحفيين في جوهانسبرج اليوم الإثنين، إن اللجنة التأديبية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وجدت أن زوما أضر بسلامة الحزب بالعمل مع حزب خصم. وفضل زوما عدم المثول أمام اللجنة ولكن قدم طلبا من خلال ممثل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورأس زوما /82 عاما/ جنوب أفريقيا لنحو تسع سنوات شابتها سلسلة من الفضائح قبل أن يدفعه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للاستقالة في 2018 لوقف خسارة الدعم الانتخابي.

ووجد تحقيق قضائي أنه جرى نهب أموال دافعي الضرائب بالمليارات بموافقته الضمنية وجرى تفريغ المؤسسات الحكومية في عهده رغم أنه لم تتم إدانته ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وأسس زوما حزب أومكونتو وي سيزوي أواخر العام الماضي وفاز بدعم نسبته 6ر14 % في الانتخابات التي أجريت في مايو.

وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على دعم بنسبة 2ر40 %، ليفقد بذلك أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ توليه السلطة في عام 1994، ودخل في ائتلاف مع تسعة منافسين للاحتفاظ بالسلطة.