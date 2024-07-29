 سيجارة مُشتعلة و6 قطع حشيش.. السجن 3 سنوات لتاجر فاكهة متهم بالاتجار في المخدرات بالعياط - بوابة الشروق
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سيجارة مُشتعلة و6 قطع حشيش.. السجن 3 سنوات لتاجر فاكهة متهم بالاتجار في المخدرات بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 3:03 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 3:03 م

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر فاكهة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العياط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي المنوفي، وعضوية المستشارين مختار سالم، ووائل فودة، وأمانة السر وائل السيد، ومحمد هلال.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6422 لسنة 2024 جنايات مركز العياط، للمتهم "صابر. ا"، تاجر فاكهة، 41 سنة، أنه في يوم 5 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة العياط أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز سلاح أبيض "نصل كتر" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تمكن الأمن من القبض على المتهم وبيده سيجارة مخدرة مشتعلة وبحوزته كيس بلاستيكي به 6 قطع للحشيش المخدر وباستكمال تفتيشه عثر على مبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

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