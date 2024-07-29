قولت الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة دورا ومستعخرون يحرقون مركبات للمواطنين

أحرق مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، مركبات للمواطنين وخطوا شعارات عنصرية على أخرى، قرب خربة قلقس جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وداهمت مركز البلدة الثقافي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدة دورا، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت مركز شهداء دورا الثقافي، ودمرت محتوياته، والاستيلاء على صور ويافطات وتمزيق أخرى للأسيرين محمود أبو صالح، وراتب الحريبات، كانت قد حضرت من قبل أهالي البلدة والمعتقلين تمهيدا لاستقبالهما، حيث سيتم الافراج عنهم يوم غد من سجون الاحتلال بعد قضائهما 22 عاما في الأسر.

كما قام مستعمرون مسلحون بإحراق وكتابة شعارات عبارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على عدد من مركبات في كراج لقطع المركبات يعود لعائلة سلهب في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت الشابين حسن زيادة، وفارس ناصر بعد مداهمة منزليهما.