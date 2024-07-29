لا تمر أيام حتى يعود اسم شيرين عبدالوهاب إلى صدارة المشهد الغنائي مرة أخرى، رغم غيابها الفعلي عن تقديم أي عمل جديد منذ سنوات، لكن مشاكلها الشخصية أصبحت أبرز ما يشغل عناوين الأخبار، ومؤخراً ظهرت شيرين على منصة إكس بحساب رسمي جديد.

وكانت شيرين قد كررت مرات كثيرة أن حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قد سرقت منها وأنها فقدت السيطرة عليها منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين لم تتواجد شيرين على حساب رسمي يعبر عنها، ولكن في 28 يوليو الجاري أعلنت شيرين عن حساب جديد.

-ماذا كتبت شيرين في أول تغريدة لها؟

الحساب الجديد الذي لم يتم توثيقه بعد على منصة إكس "تويتر سابقاً"، نشر منشورا واحداً فقط، وكان عبارة عن آية قرآنية، هي : "وَقَالُواْ الْحَمْدُ للّهِ الّذِيَ أَذْهَبَ عَنّا الْحَزَنَ إِنّ رَبّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ".

شاهد التغريدة التي نشرتها شيرين ما يزيد عن 300 ألف شخص، وتفاعل معها ألفي شخص، وأعاد نشرها ما يزيد عن 500، وكتب لها أكثر من ألف شخص تعليقات متنوعة بين الدعم والدعوات والتعبير عن المحبة، وطالبتها تعليقات بعدم الغياب مرة أخرى والعودة سريعاً.

وكانت أزمة إدارة حسابات شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل قد بدأت منذ فترة، اتّهمت بعدها شقيقها محمد عبدالوهاب بالاستيلاء على حساباتها بمساعدة المنتج محمد الشاعر.

-من تتابع شيرين على حسابها الجديد؟

تتابع شيرين عبدالوهاب على حسابها الجديد حتى الآن 9 أشخاص، أبرزهم: النجمة المصرية شيريهان، والفنانة منة شلبي، والمطربات اللبنانيات: إليسا، وهيفاء وهبي، ونوال الزغبي، والمطرب اللبناني وائل كفوري، والمطربة سميرة سعيد، وأيضاً المطربة أصالة.

وتعد علاقة شيرين بالأسماء المذكورة سابقاً جيدة إلى حد كبير، جميعهن تقريباً دعمنها بتغريدات وكلمات محبة أثناء أزماتها المتتالية، ولم يحدث بينهما خلافات أو صراعات، على العكس فقد كانت شيرين داعمة لبعضهن مثل هيفاء وهبي، التي وصفتها شيرين بالمجتهدة في أكثر من لقاء.

-ما هي آخر تطورات حياة شيرين؟

كانت شيرين قد تصدرت التريند منذ أسابيع بعد أن تقدمت بعمل محضر في طليقها حسام حبيب واتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وتم تسريب بعض الصور ومقاطع الفيديو لشيرين، وهي في حالة جسدية ونفسية سيئة للغاية، ثم اختفت تماما عن الأنظار وحدث صلح فيما بعد.

وبالتزامن مع هذه الأحداث ألغت المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الكبرى التي قد تعاقدت على إقامتها، منها حفلات لها في لبنان وتركيا والإمارات، بسبب ظروفها الصحية، وبذلك تكون شيرين قد اختفت تماماً حتى الآن من موسم حفلات الصيف التي تعد واحدة من الفترات التي تنشط فيها المطربات في الوطن العربي.