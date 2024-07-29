هانيبال القذافي يوجه رسالة لقضاة لبنانيين: هل أكلت القطة ألسنتكم؟

نشر هانيبال القذافي المسجون في لبنان تدوينة على منصة "X" وجه من خلالها رسالة لقضاة لبنانيين بخصوص ما يملكه الوزير السابق وئام وهاب من معلومات عن قضية اختفاء موسى الصدر عام 1978.



وقال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي: "حضرات السادة أنا متأكد أنكم جميعا استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة "الغد" حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر ولكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح".

وأضاف هانيبال القذافي "أتساءل هل أكلت القطة ألسنتكم".



وفي الـ23 من يوليو، طالب هانيبال القذافي المسجون في لبنان القضاء اللبناني بأخذ إفادة الوزير اللبناني السابق وئام وهاب في قضية اختفاء موسى الصدر عام 1978.

وأكد القذافي الابن عبر مصدر مقرب منه لوكالة "سبوتنيك" أن طلبه "يمثل إخبارا رسميا إلى المحقق العدلي اللبناني".

وقال في طلبه: "أطالب القضاء اللبناني بالإطلاع على أي معلومة يمكن أن تفيد بالوصول إلى الحقيقة في قضية الإمام المغيب موسى الصدر".

وأوضح أن "الوزير السابق وئام وهاب قال في مقابلة تلفزيونية على قناة "الغد" بأن لديه معلومات عن مصير الإمام المغيب موسى الصدر، كان قد أطلعه عليها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال لقاء سابق جمعهما".

وأعرب هانيبال القذافي عن أمله "أن يأخذ التحقيق منحى جديا وعدم إهمال أي معلومة متعلقة بالقضية، وخاصة من صرح علنا بأنه يمتلك معلومات كما فعل الوزير وهاب، مع العلم أن وهاب كانت له مواقف سابقة وتصريحات علنية تطالب القضاء بأن يخلي سبيل القذافي".

وأشار إلى أنه "في حال كان تصريح الوزير السابق وهاب غير صحيح فهذا يعتبر تضليلا للتحقيق، وفي حال ثبت صدقه فإذن كل الحقيقة عنده"، مؤكدا أنه "في كلتا الحالتين، إذا كانت الجهة المدعية في الملف والمحقق العدلي وحركة أمل يريدون الحقيقة فعليهم التحرك الفوري، للاطلاع على معلومات الوزير السابق وهاب".

وأكد أنه "لا يملك أي معلومات عن مصير الصدر وأنه مسجون في قضية لا علاقة له بها خاصة أنه كان بعمر 3 سنوات عند وقوع الحادثة".



وكان الوزير اللبناني السابق وئام وهاب قد صرح في الأونة الأخيرة خلال مقابلة مع قناة "الغد" بأنه يملك معلومات بشأن قضية اختفاء الصدر كان قد علم بها في أثناء لقائه معمر القذافي، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها تجنبا لتعرضه للمشاكل.

وكشف وئام وهاب أن "الإمام الصدر لم يعد موجودا".



جدير بالذكر أن هانيبال معمر القذافي محتجز في لبنان منذ 9 أعوام بتهمة "إخفاء معلومات" عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس 1978 بعد دعوة من القذافي الأب له.

ووصل هانيبال القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عن هانيبال القذافي قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلحة أجبرته على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية في عام 2015.

وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في الظروف نفسها التي اختفى فيها موسى الصدر الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.