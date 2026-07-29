انطلاق أول مهرجان للتسوق بالإسكندرية بتخفيضات وجوائز في 15 منفذا

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، انطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في 15 منفذًا تابعًا للجهاز بمختلف أنحاء المحافظة، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 4 أغسطس 2026، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة تنافس الأسواق.

وأكد عطية، في بيان اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية تواصل دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتوفير منتجات وطنية بأسعار عادلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووجه محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح فعاليات المهرجان، وتيسير وصول الخدمات إلى المواطنين.

وأشار إلى أن المهرجان لا يقتصر على طرح السلع والمنتجات بتخفيضات كبيرة، بل يشمل أيضًا فعاليات ترويجية وعروضًا تفاعلية، بجانب تنظيم سحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين، بما يوفر تجربة تسوق متكاملة ويدخل البهجة على المواطنين.

ودعا "عطية"، أبناء الإسكندرية إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها المهرجان طوال فترة انعقاده، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لأبناء عروس البحر المتوسط.