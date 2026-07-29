أكد محمد علي محمد مرعي، الطالب بمدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية، والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "رياضة" بمجموع 319 درجة، أنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الجمهورية، رغم ثقته في تحقيق مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الهندسة.

وقال مرعي، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه كان يخصص نحو 4 ساعات يوميا للمذاكرة، مع الحرص على الانتظام، مؤكدا أن جودة المذاكرة والاستفادة من الشرح أهم من زيادة عدد ساعاتها.

ووجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الامتحانات، قائلا: "اسمعوا الشرح جيدا، وحلوا الواجب المطلوب، فهذا كافٍ، ولا ترهقوا أنفسكم بمجهود زائد، والأهم أن تكون علاقتكم بالله قوية".

وعن لحظة إعلان النتيجة، أوضح أن أول من أبلغه بها كان أحد أصدقائه، الذي اتصل به وهنأه، مضيفا: "في البداية لم أصدق، والحمد لله ربنا كرمني، وهذا فضل من الله".

وأشار إلى أنه كان يتوقع الالتحاق بكلية الهندسة، لكنه لم يكن يتخيل أن يصبح من أوائل الجمهورية، قائلا: "كنت حاسس إني هجيب مجموع يدخلني هندسة، لكن عمري ما توقعت أكون من الأوائل".

وأكد أن سر تفوقه كان المحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن، والالتزام بالأذكار، مشددا على أن التوفيق في النهاية من عند الله.

وعن امتحانات الثانوية العامة، قال مرعي إنه لم تكن هناك مادة صعبة بعينها، وإنما تضمنت كل مادة بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز، مختتما: "الحمد لله ربنا أكرمني ووفقني".