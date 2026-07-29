محافظ الإسكندرية ووزير العمل يطلقان جولة لدعم ملف التشغيل وتنمية مهارات الشباب

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حسن رداد وزير العمل، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل جولة ميدانية جديدة تستهدف تعزيز جهود التشغيل والتدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب، وتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

يأتي اللقاء بحضور أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، ومحمود حمزاوي مدير مديرية العمل بالإسكندرية، حيث جرى بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، ومتابعة برامج دعم التشغيل والتأهيل المهني، وتعزيز الشراكة مع شركاء الإنتاج، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء سوق عمل أكثر كفاءة، ودعم الاستثمار، وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكد أيمن عطية اعتزاز محافظة الإسكندرية بالتعاون المستمر مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ينعكس على أرض الواقع من خلال توفير فرص العمل، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، شدد حسن رداد على أن وزارة العمل مستمرة في نهجها القائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع شركاء العمل والإنتاج بالمحافظات، بما يعزز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ويترجم مستهدفات الدولة في الاستثمار في الإنسان، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتوسيع آفاق التشغيل أمام الشباب.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزير بالإسكندرية عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية المرتبطة بملفات التشغيل والتدريب المهني، إلى جانب الاطلاع على نماذج ناجحة للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، وعقد لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التدريبية.

وتهدف الجولة إلى دعم التنمية الصناعية بالمحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.