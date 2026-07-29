• السبكي: أكثر من 448 ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات تم إجرائها بنسب نجاح عالمية

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن، مؤكدة مواصلة تطوير الخدمات الطبية والتخصصية، بما يعكس نجاح المنظومة في توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وترسيخ استراتيجية الهيئة في توطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل محافظات تطبيق المنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر شهدت طفرة كبيرة في حجم الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة منذ بدء تطبيق المنظومة، بما يعكس نجاحها في إتاحة خدمات علاجية متقدمة داخل المحافظة، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى لتلقي العلاج خارج نطاق إقامتهم، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متخصصة بالقرب من المواطنين.

وأوضح السبكي أن مستشفيات الهيئة بالأقصر قدمت أكثر من 17.2 مليون خدمة طبية وعلاجية، إلى جانب تنفيذ 448,464 عملية جراحية بمختلف التخصصات، وإجراء 796,013 جلسة غسيل كلوي حتى عام 2026، بما يعكس كفاءة التشغيل، والقدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المنتفعين، وتقديم خدمات صحية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد رئيس الهيئة أن النجاحات التي حققتها مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر في إدخال العديد من الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية الدقيقة لأول مرة بالمحافظة، تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات علاجية متقدمة داخل محافظاتهم، ويحد من الحاجة إلى تحويل المرضى أو انتقالهم إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات، ورفع معدلات رضا المنتفعين، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منظومة مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر تضم خمسة مستشفيات ومجمعًا طبيًا دوليًا، وتواصل التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية، حيث نجحت في إدخال العديد من التدخلات العلاجية والجراحية الدقيقة لأول مرة بالمحافظة، من بينها التحفيز العميق للمخ (DBS)، وزراعة القوقعة، ومناظير الموجات فوق الصوتية (EUS)، وزراعة الشريحة الجلدية الحرة (Free Flap)، ومناظير الشعب الهوائية للأطفال، وجراحات الشريان الأورطي (EVAR وTEVAR)، بما يعكس تطور الإمكانات الطبية داخل منشآت الهيئة وقدرتها على تقديم خدمات علاجية تضاهي كبرى المراكز الطبية.

وأضاف أن منشآت الهيئة بالأقصر شهدت كذلك استحداث وتطوير العديد من الخدمات الطبية المتقدمة، شملت جراحات القلب المفتوح للكبار، ووحدات السكتة الدماغية، والقسطرة المخية، والقسطرة القلبية والطرفية للأطفال، والمنظار الرحمي، والتوسع في أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وتطوير أقسام الطوارئ، وإدخال خدمات علاج الأورام، والأشعة التداخلية، وجراحات المخ والأعصاب، بما يعزز من قدرة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة لمواطني المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر تضم بين صفوفها نخبة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مختلف التخصصات، ممن يمثلون الركيزة الأساسية للنجاحات التي تم تحقيقها، لافتًا إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في تنمية قدرات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وتعليمية مستمرة، بما يواكب أحدث المستجدات العلمية، ويضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير مستشفيات بمحافظة الأقصر، والتوسع في توطين الخدمات الطبية التخصصية والتدخلات الجراحية الدقيقة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التقنيات، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متطورة ومستدامة داخل المحافظة، ويعزز جودة الحياة الصحية للمواطنين، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية.