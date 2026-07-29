تشيلسي يحسم اتفاقه مع قائد ليفربول السابق بعقد يمتد حتى 2028

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق كامل مع لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، وافق هندرسون على توقيع عقد لمدة عامين مع “البلوز”، يمتد حتى يونيو 2028، على أن يتم التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي انتقال هندرسون إلى تشيلسي بعد نهاية مشواره مع برينتفورد، ليصبح لاعبًا حرًا، قبل أن تنجح إدارة النادي اللندني في حسم الاتفاق للاستفادة من خبراته الكبيرة في خط الوسط.

ومن المنتظر أن يمنح هندرسون تشيلسي إضافة مهمة داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته القيادية وسجله الحافل بالإنجازات، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال مسيرته مع “الريدز”.