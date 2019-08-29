تسحب اليوم الخميس فى موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتليتكو، إضافة إلى بروسيا دورتموند الألمانى، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا، وحاملى لقب دورى الأبطال، و«يوروبا ليج».



وضع الاتحاد القارى بطلى دورى الأبطال ليفربول و«يوروبا ليج» تشيلسى الإنجليزيين فى المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتى، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورج.



وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذى توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضى على العرش، ومواطنه أتليتكو وإنتر ميلان الإيطالى المتجدد ومواطنه نابولى وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، فى المستويات التالية التى لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء فى إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر «مجموعة الموت».



وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات فى 17 و18 سبتمبر، على أن تكون الجولة الأخيرة فى 10 و11 ديسمبر.