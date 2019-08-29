 اليوم.. العالم يترقب قرعة «مجموعات» دورى أبطال أوروبا في موناكو - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2019 7:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

اليوم.. العالم يترقب قرعة «مجموعات» دورى أبطال أوروبا في موناكو


نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 6:56 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 6:56 ص

تسحب اليوم الخميس فى موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتليتكو، إضافة إلى بروسيا دورتموند الألمانى، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا، وحاملى لقب دورى الأبطال، و«يوروبا ليج».

وضع الاتحاد القارى بطلى دورى الأبطال ليفربول و«يوروبا ليج» تشيلسى الإنجليزيين فى المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتى، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورج.

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذى توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضى على العرش، ومواطنه أتليتكو وإنتر ميلان الإيطالى المتجدد ومواطنه نابولى وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، فى المستويات التالية التى لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء فى إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر «مجموعة الموت».

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات فى 17 و18 سبتمبر، على أن تكون الجولة الأخيرة فى 10 و11 ديسمبر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك