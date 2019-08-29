سول: مراجعة حكم محكمة الاستئناف في قضية الرشوة المتهمة فيها الرئيسة السابقة

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أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بمراجعة حكم محكمة الاستئناف في قضية الرشوة المتهمة فيها الرئيسة المخلوعة بارك كون هيه.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف الحكم على الرئيسة السابقة بارك بالسجن لمدة 25 سنة مع غرامة تبلغ قيمتها 20 مليار وون.

وقالت المحكمة العليا -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إنه يتعين على المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن تصدرا الحكم في قضية الرشوة بشكل منفصل مع تهم أخرى ضدها، غير أنهما لم تفصلا تهمة الرشوة، فانتهكتا القانون.

وينص قانون الانتخابات للموظف العام على أنه يجب إصدار الحكم في تهمة الرشوة بشكل منفصل عن تهم أخرى لأن جريمة الرشوة للموظف العام مرتبطة بتقييد حق التصويت والأهلية الانتخابية.

وبموجب أمر المحكمة العليا، ستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم القائم في قضية الرشوة بشكل منفصل مع التهم الأخرى مثل إساءة استخدام السلطة وغيرها.

ومن المتوقع أن يتم تشديد العقوبة ضد بارك في حال تم إصدار الحكم في قضية الرشوة بشكل منفصل.