سكان: خطف أكثر من 50 شخصا في هجوم على قرية بشمال غرب نيجيريا

أبلغ سبعة سكان رويترز يوم الأربعاء بأن ما يزيد على 50 شخصا، منهم نساء حبليات وأطفال، تعرضوا للخطف في هجوم على قرية في شمال غرب نيجيريا.

وبدأ الهجوم على قرية وورما في ولاية كاتسينا حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الثلاثاء. وقالت الشرطة إن عدد المخطوفين بلغ 15 لكن كثيرا من السكان أبلغوا رويترز بأن عدد المخطوفين أكبر بكثير.

وقال الحاجي موسى، وله ابنتان مخطوفتان، إن ما يزيد على 100 من أفراد العصابات ”كانوا يطلقون النار من كل اتجاه“.

وأضاف أن عملية الخطف ”استمرت لنحو ثلاث ساعات دون أن يجرؤ أحد على مواجهتهم“.

وقال سبعة سكان ورجل، كان قد خطف ثم أطلق الخاطفون سراحه، إن 53 شخصا على الأقل خطفوا وإن منهم نساء حوامل ورضع وأطفال. وقالت المصادر إن المهاجمين طلبوا فدية من بعض السكان.

وأضافت المصادر أن المهاجمين سرقوا أغناما وأغذية.



وقالت شرطة ولاية كاتسينا في بيان إن 15 امرأة خطفن لكن عشرا منهن أطلق سراحهن دون أي إصابات بعد تبادل الشرطة إطلاق النار مع الخاطفين.

وأضافت الشرطة ”فرق البحث تمشط الأدغال المجاورة بغية إنقاذ الباقين“.