توقع جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء المقبل، مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمقر الجامعة بالقاهرة.

وصرحت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، اليوم الخميس، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والعمل على دعم التفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز قيم التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر، والتصدي لظواهر التطرف والتعصب، ومكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على العنف على أساس الاختلاف في اللون أو العرق أو الدين أو الجنس.

وأشارت بيبرس إلى اتفاق الطرفين على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة ذات صلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل تنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية، وتشجيع انخراط الشباب ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة بين المسئولين لدى المنظمتين، وتشجيع الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات والدراسات بين الجانبين.

وأضافت بيبرس أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر من أحدث المنظمات الدولية حيث تم تأسيسه خلال عام 2017 ومقره الدائم في جمهورية مالطا.

وتتمثل أبرز أهداف المجلس العالمي في نشر قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام المستدام، ويترأس المجلس العالمي أحمد بن محمد الجروان الرئيس الأسبق للبرلمان العربي.