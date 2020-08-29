زعماء المعارضة في تنزانيا ينتقدون الحزب الحاكم مع بدء الحملات الانتخابية

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اتهم زعماء المعارضة في تنزانيا حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم برئاسة الرئيس الحالي جون ماجوفولي اليوم الجمعة، بارتكاب مخالفات فيما تزايدت حدة التوترات في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في 28 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن حزب تشاديما المعارض الرئيسي وحزب "آكت وازاليندو" القول بأن المئات من مرشحيهما تم منعهم بعد اعتراضات قدمها الحزب الحاكم.

وقال توندو ليسو زعيم حزب تشاديما المعارض في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرشحونا البرلمانيون ومرشحو حزب آكت وازاليندو في جميع أنحاء البلاد، تم استبعادهم بشكل غير قانوني... ليس هناك مصداقية لانتخابات ديمقراطية بدون مرشحي المعارضة".

ونال ماجوفولي، الذي يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، إشادة لتحسين كفاءة أداءالحكومة، ولكنه يواجه تزايد

الانتقادات في الداخل والخارج لقمعه المعارضة.

ومع ذلك، توقع المحللون أنه سيضمن فوزا مريحا إذا لم تتحد أحزاب المعارضة خلف مرشح واحد.