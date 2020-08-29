المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء للطالب المتفوق بائع الفريسكا: ننتظر مجدي يعقوب جديد

كتب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يزف فيه بشرى جديدة للطالب المتفوق إبراهيم عبدالناصر راضي، بائع الفريسكا، الذي سيلتحق بكلية الطب.

وقال يونس: الحمد لله حمدا كثيرا.. تواصلت معى منذ دقائق الأستاذة هالة عبدالودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام و المسؤولية المجتمعية بشركة اورنج، لتعلن أن إدارة الشركة قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وتم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن.

واستطرد: مبرووووك يا أبوخليل.. كده منحة تعليمية كاملة من وزير التعليم العالى.. و100 ألف جنيه من أورنج.. الباقى عليك يا بطل.. إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد.. مصر تستحق يا إبراهيم.