 سقوط هارب من أحكام جنائية بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بالجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط هارب من أحكام جنائية بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:38 ص

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إلقاء القبض على عامل هارب من أحكام وبحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بالبدرشين، الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط: "بندقية آلية، و10 طلقات من ذات العيار"، كانت بحوزة عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة والمطلوب ضبطه، وإحضاره في قضيتين "قتل، وسرقة بالإكراه"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "استعراض قوة، وتبديد، وضرب، وشيك"، ومدد سجن وحبس بلغت 7 سنوات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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