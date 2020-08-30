يواصل بنك الشفاء المصرى حملته لحماية الأطقم الطبية فى المستشفيات بالمحافظات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يقوم البنك بتوزيع المستلزمات اللازمة لحمايتهم.

قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى ان التوزيع شمل تسليم مديرية الصحة بالاسماعيلية 500 جاون طبى معقم، و4300 ماسك طبيّ معقم، 240 واقى وجه، و12900 جوانتى لاتكس، 500 غطاء للرأس (أوفرهيد)، و40 بدلة واقية.

واضاف أنه تم ايضا توزيع مستلزمات الحماية على مديرية الصحة بالشرقية، وهى 1500 جاون طبّى معقّم، 24 ألف ماسك طبيّ معقم، 750 واقى وجه، 45 ألف جوانتى لاتكس، 1500 غطاء للرأس، و150 بدلة واقية.

وشملت حملة حماية الأطقم الطبية ببنك الشفاء التوزيع على مستشفى 15 مايو 400 جاون طبّى معقّم، 6000 ماسك طبيّ معقم، و100 واقى وجه، و11900 جوانتى لاتكس، 400 غطاء للرأس، و120 بدلة واقية.

وتم توزيع عدد من المستلزمات الطبية على مستشفى القاهرة الفاطمية وهى 300 جاون طبّى معقّم، 3600 ماسك طبيّ معقم، 100 واقى وجه، 7200 جوانتى لاتكس، 300 غطاء للرأس، و70 بدلة واقية.

وأضاف الشهدى: حملة حماية الأطقم الطبيعة تضمنت التوزيع على مستشفى صدر العباسية، وشملت 600 جاون طبّى معقّم، 8600 ماسك طبيّ معقم، 150 واقى وجه، 17200 جوانتى لاتكس، 600 غطاء للرأس ــ أوفر هيد، 170 بدلة واقية.

وفى مستشفى الساحل التعليمى تم توزيع 500 جاون طبّى معقّم، 6900 ماسك طبيّ معقم، 400 واقى وجه، 13700 جوانتى لاتكس، 500 غطاء للرأس ــ أوفر هيد، و140 بدلة واقية.

وفى مستشفى المطرية تم توزيع 700 جاون طبّى معقّم، 11100 ماسك طبيّ معقم، 400 واقى وجه، 22300 جوانتى لاتكس، 700 غطاء للرأس ــ أوفر هيد، و220 بدلة واقية.

ويواصل بنك الشفاء المصرى حملته الداعمة خلال الأسابيع القادمة من أجل توفير سُبُل الحماية والوقاية لجميع الأطقم الطبية.