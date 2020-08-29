تأجيل محاكمة قاتل طليقته أمام زوجها الثاني وأسرتها بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، قرارًا في القضية رقم 2383 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بتأجيل محاكمة عاملًا لدور الانعقاد بشهر أكتوبر المُقبل؛ لقتله طليقته بطعنة نافذة بالرقبة، وذلك داخل مسكنها أمام زوجها الثاني وأسرتها وطفلها الأكبر بالحي الحادي عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل إيمان.أ.ي، 35 سنة، ربة منزل، داخل إحدى الوحدات السكنية بالحي الحادي عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالله.ح.أ، 53 سنة، عامل بشركة، طليق المجني عليها، والذي قتلها أمام زوجها الثاني وأسرتها.

تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها ثلاثة أطفال وأنها تخلص من حياتها بعدما استولت على أمواله التي كان يرسلها إليها طوال 12 سنة مدة عمله بإحدى الدول الخليجية، على حد قوله، قائلًا: اشترت شقة واتجوزت فيها بفلوس غربتي، قبل أن يشير خلال التحقيقات معه إلى أنه كان متزوجًا من المتهمة قبل أكثر من خمسة عشر عامًا.

وأشار المتهم، في أقواله أمام النيابة العامة، إلى أنه كان يُرسل الأموال التي يتقاضاها من عمله بالخارج كل شهر لزوجته، لكنها بعد نحو 12 عامًا من غربته رفعت عليه دعوى خُلع لتحكم لها المحكمة بالطلاق منه، موضحًا أن الزوجة لم تكتفي بطلاقها منه، بل تحصلت على كل المبالغ التي كان يُرسلها له واشترت بها وحدة سكنية، وبعدها قررت الزواج من غيره والعيش في الشقة التي اشترتها بأمواله.

واختتم المتهم اعترافاته بالتأكيد على أن الزوجة فعلت ما يستحق فعلته، فيما وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، وقررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.