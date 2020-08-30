بالتعاون مع بنك الكساء وجامعة الإسكندرية بنك الطعام المصرى يطلق قافلة لمساعدة 2600 أسرة و500 طالب فى مطروح

محسن سرحان: توزيع طرود غذائية ومفروشات وملابس وشنط مدرسية فى قرى 4مدن بالمحافظة

يطلق بنك الطعام المصرى، الخميس المقبل، قافلة مساعدات للأسر المستحقة فى محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، وجامعة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة القوافل والإغاثة فى بنك الطعام، والتى تستهدف الوصول بالمساعدات للمدن والمحافظات الحدودية.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى إنه سيتم تنفيذ قافلة محافظة مطروح لمدة أسبوع بداية من الخميس المقبل، وتستهدف توزيع المساعدات على 2600 اسرة بالإضافة إلى 500 تلميذ داخل مدارس مدينة سيدى برانى.

وأوضح سرحان أن القافلة تستهدف القرى المستحقة بمدن ومراكز نجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة، مشيرا إلى أن القافلة تضم 2600 طرد غذائيا، 2600 عباية حريمى، 2600 طقم ملابس أطفال، 3100 تيشرت للنجم محمد صلاح، 2600 مفروشات متنوعة، 2600 شال حريمى، 500 شنطة غذائية، 500 شنطة مدرسية، 500 حذاء أطفال مدارس، و500 بنطلون أطفال مدارس.

وأكد الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى أن جامعة الإسكندرية تشارك بالقافلة بتقديم قافلة طبية تشمل تخصصات الأطفال والأمراض الجلدية والنساء والباطنة، بالإضافة إلى توزيع الدواء على المرضى.

وأضاف سرحان أن القافلة ستتضمن أيضا إنشاء 6 خطوط مياه شرب، توزيع ألبان للأطفال، تطوير وترميم بعض المدارس، توزيع منتجات مطهرة ومنظفات، استكمال بناء مسجد، ذبح عجول، تسليم مقاعد للمدارس، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وارشادات صحية لتوعية الأسر المستحقة فى مدن وقرى مطروح.

ومن المقرر أن يتم توزيع قافلة بنك الطعام المصرى فى قرى مدينة السلوم وهى عزبة ابو غليلة – عزبة زريبة – الكيلو 10 حبون – عزبة الحاج على النقاش – الحران – عزبة الملاح – عمارات حسن علام – عزبة الرحمة – عزبة نصر الأسلام – العمدة مصيبع – عزبة السلام – عزبة الأندلس، وفى قرى مدينة سيدى برانى وهى قبيلة فزار – عزبة عمرو بن العاص – عزبة غوط ربيع – عزبة حبون – شرق برانى المقتلة – عزبة على نجم – عزبة ابو زر – عزبة السلف – عزبة الفرقان ــ عزبة الشيخ رحيم – غرب برانى.

ويتم التوزيع أيضا فى قرى مدينة نجيلة وهى نجيلة البلد – الزعرات – الزاوية –الموامنة –المقرون – ابو عميرة – ابو طناش، وقرى مدينة سيوة وهى تابة الكبيرة – سيدى رحيم – ابو شروف – بهى الدين –المراقى – ابو الليف – السلام – مقبل وعتمان – السوق ابو بكر الصديق – تابة المدرسة – أغورمى – رمل الحدادين ــ الدكرور – الظافرية شرق وغرب ــ سيدى عبدالسلام – طنصار ــالرمل ــ ابنى بيتك – وفلة – المنشية – تورار – السبوخة –السلام –ملول – الشباب – سيوة الجديدة – رمل المحاجر – زقاوة – ابو سليمان – الهبيرات – السوق – رمل المدرسة.

يعد بنك الطعام المصرى صاحب الريادة فى برنامج القوافل والاغاثة منذ اطلاقه عام 2010، ذلك البرنامج الذى يهدف إلى الوصول إلى القرى والمناطق النائية فى المحافظات وتقديم الغذاء والكساء والصحة وتقديم أنشطة تعليمية وتوعوية وخدمية بهذه القرى للوصول بها إلى مستوى يليق بحياة آدمية وكريمة لهم، ويتماشى ذلك مع توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، حيث يتم إطلاق ما يقرب من 30 قافلة سنويا إلى جانب قوافل الاغاثة والكوارث.

وتتضمن القوافل تقديم مساعدات شاملة تستهدف المناطق التى ينتشر بها الفقر والمرض والجهل بصفة عامة سواء كانت مناطق حدودية، جبلية، صحراوية أو عشوائية مكدسة بالسكان، بالإضافة للقرى الفقيرة وتجمعات المنقولين واللاجئين فى جميع محافظات مصر.

وتقوم إدارة القوافل والإغاثة ببنك الطعام المصرى بتنفيذ الدراسات البحثية للأسر داخل المناطق المستهدفة من خلال فريق متخصص.