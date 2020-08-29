قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى أن نكون في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، مؤكدًا أن ما يتم افتتاحه اليوم هو استكمال لمسيرة الانجازات في محافظات الجمهورية.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، أن الدولة انطلقت في محورين هامين يعملان بالتوازي للوصول للهدف المراد تحقيقه، أولها يكمن في مضاعفة الرقعة المعمورة من مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ومعالجة الفجوات ومواطن الكثافات في العديد من المدن والاماكن.

وأوضح أنه تم إنشاء مشروعات قومية كبيرة لخدمة هذا الهدف، منها بناء مدن جديدة واستصلاح أراض زراعية وإنشاء طرق رئيسية وسريعة لربط هذه المشروعات ببعضها، لافتًا إلى أن مضاعفة الرقعة المعمورة كان الجانب الأسهل نظرًا للعمل على أرض خالية وممهدة.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو الأصعب، حيث أنه يكمن فى تطوير العمران القائم الذى يقطنه عشرات الملايين من المواطنين، موضحًا أنه نتيجة لعقود طويلة من عدم التطوير المستمر وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة وقعت هذه القرى فريسة الإهمال والتدهور في مناح كثيرة.

وتابع: «نحن نتحدث عن قطاعات تمس حياة وحركة المواطنين نفذنا بها استثمارات تقارب 1.4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات، وهى قطاعات: "البترول ومنتجاته، مياه الشرب والصرف، والطرق والمحاور، والتموين"».

وأضاف أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم تصل تكلفتها إلى 11.5 مليار جنيه، وذلك فى إطار تحقيق رؤية الحكومة بأن تمتلك مصر القدرة على تلبية كل احتياجات مواطنيها من المتطلبات الأساسية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاع البترول والثروة المعدنية يتجاوز 1.16 تريليون جنيه في أكثر من 159 مشروعًا.