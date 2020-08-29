مقاتلات الناتو ترافق 10 طائرات روسية خلال مناورات في البحار البعيدة

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قال القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، إن مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات أثناء تحليقها في منطقة البحر البعيدة.

وأضاف إيفمينوف "قامت عشر طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات برحلات مجدولة إلى المنطقة البحرية البعيدة فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق والنرويج وبحر تشوكتسكي وبحر بوفورت على طول طريق البحر الشمالي وفوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشار إلى أن "مقاتلات دول الناتو رافقت الطائرات الروسية في المناطق البحرية البعيد خلال تنفيذ مهامها".

وقال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، إن مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات أثناء تحليقها في منطقة البحر البعيدة.

وأوضح إيفمينوف "قامت عشر طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات برحلات مجدولة إلى المنطقة البحرية البعيدة فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق والنرويج وبحر تشوكتسكي وبحر بوفورت على طول طريق البحر الشمالي وفوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ".

وأشار إلى أن "مقاتلات دول الناتو رافقت الطائرات الروسية في المناطق البحرية البعيد خلال تنفيذ مهامها".