باكستان تحذر من المزيد من الدمار بسبب الفيضانات وتطلب مساعدات دولية

فيما أعلن الجيش الباكستاني أن مروحياته أنقذت مئات القرويين الذين تقطعت بهم السبل في أجزاء من مقاطعة خيبر بختونخوا، التي لا تزال معزولة بعد أن اجتاحت الفيضانات الجسور والطرق.

يأتي هذا في وقت يمنع فيه الطقس السيئ الطائرات من الوصول إلى المزيد من المناطق المأهولة النائية التي ضربتها الفيضانات.

وقال بعض القرويين إنهم اضطروا إلى السير لمدة يومين في ظروف خطرة للوصول إلى مناطق آمنة.

"جحيم السماء"

يقول المسؤولون الباكستانيون، الذين تعاملوا مع الفيضانات مرات عديدة من قبل، إن الجحيم الذي أطلقته السماء لم يكن شيئا يمكنهم الاستعداد له.

وقال أحد المسؤولين، الذي كان يدير عملية إغاثة في لاركانا، المدينة التي تضررت بشدة: "يتحدث الناس في جميع أنحاء العالم عن تغير المناخ، وهو أمر لا يعدو كونه مجرد نظرية".وأضاف، "نحن نرى بأنفسنا على أرض الواقع أن تغير المناخ يحدث. لم نشهد مثل هذه الأمطار في عام واحد، الآن نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية البناء للمستقبل - كيف نبدأ؟"ومن المقرر أن تصل السيول من الأنهار المتضخمة في الشمال الجبلي خلال الأيام المقبلة. لكن الدمار لم يقتصر على مقاطعة السند.فقد قال رجل لبي بي سي إن ابنته جرفتها مياه النهر في إقليم خيبر بختونخوا شمال البلاد.وأضاف محمد فريد، الذي يعيش في وادي كاغان، "أخبرتني ابنتي أنها ستذهب لجمع طعام من أجل عنزتنا".لكنها "ذهبت إلى ضفة النهر وتبعها تدفق الماء وأخذها بعيدا".

وبلغ عدد من قضوا جراء الأمطار الموسمية والفيضانات منذ يونيو 1033 شخصا، منهم 119 شخصا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات استجابوا إلى نداء الكوارث، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات.

وأضافوا أن الحكومة الباكستانية تبذل قصارى جهدها لمساعدة الناس وسط تفاقم الكارثة الطبيعية الحالية التي تجتاح البلاد.