بدء تنفيذ منظومة التاكسي الذكي بالدفع الإلكتروني في شرم الشيخ

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات البدء في تنفيذ منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل بحضور نحو 30 ألف مشترك، إضافة إلى عدد من رؤساء وقادة الدول.

وحرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، على متابعة بدء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي، وقال المحافظ إن التاكسي الذي يتضمن منظومة الدفع الإلكترونية ليجري سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، وأيضًا منظومة التأمين بكاميرات أمنية، التي قام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكد أن من أهم مميزات منظومة التاكسي الذكي هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ، وكذا رصد سرعة التاكسي وموقعه، ورؤية أمامية و داخلية للسيارة لتحديد ملابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وأشار إلى وضع الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، لافتًا أنه جرى توفير 300 مركبة تعمل بالكهرباء، بينهم 150 أتوبيس يعمل بالكهرباء، و150 سيارة كهربائية، لنقل ضيوف مؤتمر المناخ خلال تجولهم داخل مدينة شرم الشيخ.