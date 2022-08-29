قناة الشرق: إثيوبيا تدعو السودان للضغط على جبهة تيجراي للتفاض

دعا السفير الإثيوبي لدى السودان، يبتال أميرو، الخرطوم للضغط على القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي"، للتفاوض، قائلا إن الحرب في إثيوبيا تؤثر على السودان، وفقا لما ذكرته لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشن الجيش الإثيوبي، الجمعة الماضية، غارة جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، وذلك في إطار تجدد القتال في الإقليم عقب نحو 5 شهور من الهدنة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بوقوع غارة جوية على ميكيلي، وعرض تلفزيون تيجراي صورا لمباني مدمرة وما يبدو أنهم جرحى يتلقون الرعاية الطبية.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عناصر بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وعمال إغاثة إنسانية، إن طائرات إثيوبية قصفت ميكيلي.

يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش. وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.