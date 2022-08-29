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احتجاجات بغداد.. الاتصالات العراقية تنفي وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت

هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:49 م
نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت في العراق، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الانباء التي تحدثت عن توجه وزارة الاتصالات لقطع خدمة الانترنت عن بغداد والمحافظات غير صحيحة»، مؤكدة أن «خدمة الانترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي».

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - إنها «تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر».

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق المؤسسات التابعة له كافة.

وكرد فعل لهذا القرار؛ اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، الواقعة وسط العاصمة بغداد.

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