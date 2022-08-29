ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية.



وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء العراقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدد الكاظمي توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان.



ودعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية المتظاهرين، إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر.



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات.



وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - إنها «تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر».



وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كل المؤسسات التابعة له.



وكرد فعل لهذا القرار اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.