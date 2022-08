تعاون المغنيان ليل ناز إكس وجاك هارلو يتوج بـ3 جوائز بحفل «أم تي في»

توج التعاون بين مغني الراب «ليل ناز إكس - Lil Nas X» والمغني «جاك هارلو - Jack Harlow»، من خلال أغنية «صناعة الطفل - Industry Baby»، بـ3 جوائز ضمن حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards»، حيث نال جائزة «أفضل تعاون - Best Collaboration»، و«أفضل إخراج فني - Best Art Direction»، و«أفضل مؤثرات بصرية - Best Visual Effects».



وأقيم حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards» لعام 2022، فجر اليوم، وهو الحفل الذي يترقبه جميع رواد ومحبي الموسيقى حول العالم، وذلك بمركز برودنشيال في نيوارك، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.