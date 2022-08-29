 تعاون المغنيان ليل ناز إكس وجاك هارلو يتوج بـ3 جوائز بحفل «أم تي في» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 6:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

تعاون المغنيان ليل ناز إكس وجاك هارلو يتوج بـ3 جوائز بحفل «أم تي في»

محمد عباس
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:53 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:53 م

توج التعاون بين مغني الراب «ليل ناز إكس - Lil Nas X» والمغني «جاك هارلو - Jack Harlow»، من خلال أغنية «صناعة الطفل - Industry Baby»، بـ3 جوائز ضمن حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards»، حيث نال جائزة «أفضل تعاون - Best Collaboration»، و«أفضل إخراج فني - Best Art Direction»، و«أفضل مؤثرات بصرية - Best Visual Effects».

وأقيم حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards» لعام 2022، فجر اليوم، وهو الحفل الذي يترقبه جميع رواد ومحبي الموسيقى حول العالم، وذلك بمركز برودنشيال في نيوارك، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك