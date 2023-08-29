علي الحجار في محكي القلعة الخميس المقبل

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام مساء الخميس 31 أغسطس على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

ففي الثامنة مساء تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy" عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلي والتراث الإبداعي في البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغاني عبدالحليم حافظ، التي قدمها على مدار مشواره الفني الحافل ومازالت تثري الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني، وغيرها.