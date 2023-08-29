ارتفاع معدل البطالة في اليابان لأول مرة منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، فيما تراجع مؤشر الطلب على العمالة بنسبة محدودة، وهو ما يثير القلق بالنسبة لمسار السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني والسياسات المالية للحكومة.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 7ر2% في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستواه في يونيو الماضي وكان 5ر2%.

في الوقت نفسه ارتفع إجمالي عدد العاملين في اليابان بمقدار 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف عاطل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث خلال الشهر الماضي، في حين تراجع بين الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما، وبين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات منفصلة تراجع نسبة الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل إلى 129 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل خلال الشهر الماضي مقابل 130 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل في الشهر السابق.