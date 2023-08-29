رئيس مجلس الدولة الصيني لوزيرة التجارة الأمريكية: نأمل أن تتمكن الدولتان من السير بنفس الاتجاه

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، لوزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، عن أمله في أن تتمكن الدولتان من السير بنفس الاتجاه، بحسب ما ورد في مقطع فيديو للاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء ببكين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن لي، يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من إظهار الإخلاص واتخاذ إجراءات ملموسة، من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبها، قالت رايموندو إنه "من الضروري" إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول.

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية قالت أمس الاثنين إن أغلبية التجارة الأمريكية الصينية لا علاقة لها بالأمن القومي، وإنه من الممكن تعزيز وحماية الصادرات في نفس الوقت.

وقالت رايموندو خلال إحدى فعاليات شركات الصحة والجمال في العاصمة الصينية بكين إن "الخطة والأمل هما أن علاقتنا التجارية، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تفضي إلى استقرار العلاقة السياسية، وهذا مثال صغير على ذلك".

وتعد رسالة رايموندو دليلا آخر على تحول في اللهجة داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حاولت مؤخرا التأكيد على النطاق المحدود لضوابط التصدير والقيود على الاستثمار والتي انتقدتها الحكومة الصينية باعتبارها استراتيجية احتواء جديدة.