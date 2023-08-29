خالد عكاشة يكشف تفاصيل استهداف رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن 28 يناير 2011 يعتبر تاريخًا فارقًا، وفصلًا جديدًا من فصول العنف والإرهاب الذي شهدته سيناء.

وأضاف عكاشة، في حواره لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن هذا الفصل سيؤرخ باعتباره الأعنف والأقوى، والأكثر تطورًا وارتباطًا بالعناصر خارج الدولة المصرية، والتصاقًا وارتباطًا بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح أنه كان يعمل في تلك الفترة كضابط شرطة في العريش، وفوجئوا باتصالات من الهواتف الداخلية في المكاتب، تحمل استغاثة كبيرة من القوات الشرطية الموجودة في مدينة رفح الحدودية، بمجرد انتهاء كلمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد أحداث 28 يناير 2011.

وذكر أن «هذه الاستغاثة، جاء فيها أن القوات الشرطية تواجه موقفا استثنائيا بهجوم كاسح من سيارات الدفع الرباعي، المحملة بالمسلحين الملثمين على درجة عالية من التسليح برشاشات آلية وقذائف آر بي جي، وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام تشبه البراميل المتفجرة التي اشتهرت بعد ذلك في مصر وغيرها في العمليات الإرهابية».

وأكمل: «تكررت الاتصالات وبدأت التفاصيل تصل إلى العريش التي تفصلها عن مدينة رفح اللصيقة بالشريط الحدودي 65 إلى 70 كم، وحدث هجوم كاسح يستهدف كل مكونات ومظاهر وُجود الدولة المصرية وليس الأمن وحده، ولكن الأمن كان في البؤرة».

وأشار إلى استهداف قسم الشرطة وأقسام الجوازات ومصالح الأحوال المدنية والمطافئ ومجلس مدينة رفح ومركز شباب رفح والمستشفى الصغير لمدينة رفح، منوهًا إلى تدمير وقتل جميع الموجودين بتلك المنشآت سواء كانوا جنود أو مدنيين.

ولفت إلى «إطلاق النيران بشكل كثيف وعشوائي؛ من أجل إثارة أكبر قدر ممكن من الرعب وإيقاع الضحايا»، مضيفًا: «كما تم تفجير مباني عبر وضع عبوات ناسفة حولها لتسقط فورا، وهو مشهد استثنائي على هذه المدينة الهادئة والصغيرة جدا التي لا علاقة لها بالأحداث».

ونوه أن الهجوم على مدينة رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011 كان كاسحا، من حيث زيادة أعداد المنفذين وتسليحهم وتجهيزهم واستخدام أسلحة وصلت إلى البراميل الناسفة، قائلًا إن الهجوم استمر حتى الساعة الثالثة صباحا.

وصرح رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عدد شهداء الدولة المصرية في هذا الاستهداف - الذي استمر قرابة 3 ساعات - لا يقل عن 60 شخصا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى بسبب الشظايا وسقوط المباني وأمور من هذا القبيل.