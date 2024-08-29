يطمح التوأم حسام وإبراهيم حسن، في التأهل مع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب،ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر في العاشرة مساء ثم بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الرابعة مساء.

وأعلن حسام حسن، عن قائمة الفراعنة لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، وضمت 27 لاعب منهم 7 محترفين وهم أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، ومحمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، ومحمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي، وعمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأنطلق معسكر مصر أمس الأربعاء 28 أغسطس وشهد حضور 6 لاعبين على أن ينضم باقي المحليين تباعًا إلى الأول من سبتمبر المقبل بينما ينضم المحترفين يوم 2 سبتمبر ويتأخر محمد صلاح ليوم 3 سبتمبر نظراً لإرتباطه بمباراة مع فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي مطلع الشهر المقبل.

ويستعرض موقع الشروق أرقام المحترفين خلال الفترة الأخيرة:

محمد صلاح :

جدد صلاح عقده مع ليفربول في صيف 2022، ويعتبر أعلى اللاعبين أجرًا في الريدز بـ350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا.

ولعب ليفربول مباراتين الموسم الحالي واستهل مشواره بالفوز على إبسويتش تاون الصاعد حديثاً للدوري الذي يقوده اللاعب المصري سام مرسي.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في المباراة الأفتتاحية للدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف ليفض الشراكة مع الثلاثي آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني وانتصر ليفربول على برينتفورد ايضاً بنتيجة 2ـ0 ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في مرمى برينتفورد في تاريخ الدوري الإنجليزي وتنتظر ليفربول مباراة صعبة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم 1 سبتمبر.

أحمد حجازي :

اتفق مع إدارة ناديه اتحاد جدة، على الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، رغم أن عقده ينتهي مع النادي في صيف عام 2026،ولعب حجازي مباراتين مع فريق نيوم وحقق الأنتصار في المباراتين متصدرًا جدول ترتيب الدوري.

محمد النني :

أنضم النني للجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع فريق أرسنال الانجليزي، بعد 7 سنوات قضاها بين صفوف المدفعجية، قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

وفاز النني في أول مباراة له ، على البطائح بنتيجة 3-1، في كأس الرابطة.بينما خسر في المباراة الأولى بالدوري الإماراتي أمام بني ياس بنتيجة 2ـ0.

حمدي فتحي :

انتقل إلى نادي الوكرة القطري قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال نهائي في صيف 2023 ولمدة 4 مواسم.

ويحتل الوكرة المركز الرابع في الدوري برصيد 5 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بمباراة وتعادل بمباراتين.

محمود حسن تريزيجيه :

انضم تريزيجيه إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 ملايين يورو،ولعب فريق طرابزون سبور مباراة واحدة الموسم الحالي بمشاركة تريزيجيه وتعادل سلبياً مع سيفاس سبور ويحتل المركز الـ 16 في الدوري.

عمر مرموش :

انضم مرموش إلى صفوف فرانكفورت، في عام 2023 قادماً من صفوف فولفسبورج في صفقة انتقال حر،ويحتل فرانكفورت المركز الـ17 بالدوري الألماني بعدما خسر في الجولة الأولى من بروسيا دورتموند بنتيجة 2ـ0 ويواجه فرانكفورت هوفنهايم يوم السبت المقبل 31 أغسطس في الجولة الثانية.

مصطفي محمد :

مصطفى محمد قد انضم إلى نانت في صيف 2022 على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي، ثم اشتراه النادي الفرنسي بشكل نهائي في العام التالي مقابل 5.75 مليون يورو.

ويحتل نانت المركز الموسم الحالي بعدما خاض مباراتين وتعادل سلبياً في المباراة الأولي ونجح نانت في الفوز على أوكسير في الجولة الثانية بنتيجة 2ـ0 وشارك مصطفي محمد في المباراتين كبديل ويواجه نانت نظيره مونبيلييه يوم السبت المقبل 31 أغسطس.