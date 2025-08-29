 جامعة القاهرة الأهلية: بدء رفع المستندات للطلاب الراغبين في الالتحاق إلكترونيا - بوابة الشروق
الجمعة 29 أغسطس 2025 2:48 م القاهرة
جامعة القاهرة الأهلية: بدء رفع المستندات للطلاب الراغبين في الالتحاق إلكترونيا

عمر فارس
نشر في: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 2:27 م

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، بدء رفع المستندات على الموقع الالكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع سداد المصروفات الخاصة بفتح الملف، اعتبارا من غد السبت 30 أغسطس وحتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلي:


1. شهادة الميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي للطالب.
3. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
4. صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.
5. شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لإبداء الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات الطلاب يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

كما سيتم فتح الموقع الالكتروني لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، على أن يخصص لاحقا يوم أو أكثر لمن تأخرت نتائجهم وتعذر عليهم إتمام إجراءات التسجيل.

