نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، في استرداد 2235 مترًا مربعًا من حرم الطريق الدولي الساحلي، خلال اليوم الأول لانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتصدي بحسم للتعديات والمخالفات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على أملاك الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة إدكو، أعمال الإزالة ميدانيًا، مؤكدًا استمرار الحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتستمر أعمال الموجة الـ30 حتى 20 نوفمبر المقبل بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ الإزالات ومنع عودة التعديات.

وتستهدف الحملات الحفاظ على أملاك الدولة وحرم الطرق والرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العام بمختلف أنحاء المحافظة.