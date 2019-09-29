بابا الفاتيكان يستنكر اللامبالاة تجاه أزمة المهاجرين واللاجئين

استنكر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، اللامبالاة تجاه الأزمة العالمية للمهاجرين واللاجئين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن البابا قوله - في كلمة له بساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والمهاجرين - "إنه لا يمكننا أن نتجاهل مأساة الأشكال القديمة والجديدة للفقر والانعزال والازدراء والتمييز الذي يعاني منه من لا ينتمون إلى مجموعتنا، مشيرا إلى أنه لا يمكننا أن نظل غير مكترثين وقلوبنا ساكنة أمام معاناة الكثير من الأبرياء.. فيجب ألا نفشل في الاستجابة".

ولفت البابا فرنسيس إلى أن الأسلحة التي تغذي الحروب غالبا ما يتم إنتاجها وبيعها في مناطق لا ترغب بعد ذلك في استقبال اللاجئين الذين هم نتاج تلك النزاعات.

يشار إلى أنه غالبا ما يتحدث البابا فرنسيس عن ضرورة الترحيب بالمهاجرين، وكانت أول رحلة يقوم بها منذ توليه مهام منصبه البابوي هي زيارة جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية في عام 2013 لمواساة اللاجئين.