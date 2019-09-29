المصري يبدأ الاستعداد للإسماعيلي بعد تأهله الإفريقي

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال استمرار التدريبات بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بالدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب .

وكان فريق المصرى قد فاز على مضيفه فريق ماليندي بطل زنجبار بثلاثة أهداف مقابل هدي في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد برج العرب.

وينضم الرباعىي بهاء مجدي، عماد فتحي، شيخ موكورو، الليبي مفتاح طقطق إلى باقى قائمة الفريق ليصل مجموع اللاعبين المنضمين للمعسكر 24 لاعب فيما تشهد مباراة الإسماعيلي غياب إيزي أيميكا للإيقاف مباراتين عقب الطرد في مباراة حرس الحدود.

يذكر أن فريق المصري تعادل أمام فريق حرس الحدود1/1 في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز .