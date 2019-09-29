 نائب وزير الإسكان يشيد بالتطور الكبير في منشآت جامعة أسوان - بوابة الشروق
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نائب وزير الإسكان يشيد بالتطور الكبير في منشآت جامعة أسوان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:38 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:38 ص

أشاد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس بالتطور الكبير الذي تشهده منشآت جامعة أسوان في مدينة أسوان الجديدة والتي تضم 6 كليات حتى الآن.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها اليوم نائب وزير الإسكان والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمقر جامعة أسوان، وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

من جانبه قال رئيس جامعة أسوان إن المقر الجديد للجامعة في مدينة أسوان الجديدة يقع على مساحة 98 فدان، ويعتبر قاطرة التنمية في هذه المدينة الواعدة، مشيرا إلى أن نائب وزير الإسكان - والوفد المرافق له - تفقدوا المباني والمدرجات الحديثة في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة واستمعوا إلى شرح للخطة المستقبلية التي سوف تنفذها الجامعة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التعاون الكبير بين وزارة الإسكان وجامعة أسوان.


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