السيسي: أتابع تنقية بطاقات التموين بنفسي

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا قال فيه إنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لطمأنة المواطنين الذين عانوا من التأثيرات السلبية لبعض إجراءات التنقية.

وجاء نص البيان كالتالي:

في اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها .. أقول لهم أطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.