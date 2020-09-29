السودان: انحسار ملحوظ لمناسيب النيل في معظم الأحباس

واصلت مناسيب النيل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس خاصة في الخرطوم وشندي، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيانها اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الأربعاء)، سيكون في حدود 445 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 50 مليون متر مكعب، وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الأربعاء على النحو التالي:

قطاع: الدمازين–سنار سيشهد استقرارا.

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 15 سم).

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد انخفاضا (في حدود 10 سم).

قطاع: شندي-عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 5 سم).

قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 4 سم).

قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد ارتفاعا (في حدود 7 سم).

قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد ارتفاعا (في حدود 3 سم).

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد انخفاضا (في حدود 4 سم).

وسجلت محطة مدني اليوم 18.68 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً الى منسوب 18.63 متراً، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.20 متراً، ويتوقع أن تنخفض غدا منسوب 18.08 متراً، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.02 متراً، ويتوقع أن تنخفض الى منسوب 16.90 متراً، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.15 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً منسوب 17.98 متراً وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.63 متراً، وتنخفض غداً الى منسوب 15.53 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 14.68 متراً وتنخفض غداً الى منسوب 14.63 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.