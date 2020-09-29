رئيس وزراء أرمينيا يؤكد تورط تركيا في صراع بلاده مع أذربيجان

أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن تركيا متورطة بالفعل في صراع إقليم ناجورني قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان .

وقال باشينيان خلال برنامج "60 - دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية الرسمية اليوم الثلاثاء :" إن تركيا تشارك بالفعل في هذه العملية وفي المعارك"، مضيفا " يتواجد الآن مدربون عسكريون وكذلك عسكريون أتراك رفيعو المستوى في مواقع القيادة في أذربيجان، بل إنهم يديرون العمليات العسكرية في بعض الأماكن".

وتابع باشينيان، معلقاً على التقارير التي تفيد بأن مقاتلة تركية "إف-16" أسقطت طائرة أرمينية من طراز "سو-25":" أن مشاركة الطائرات التركية في الصراع في قره باخ حقيقة ثابتة"، داعيا المجتمع الدولي لتوجيه إدانة حازمة للأعمال العدوانية والاعتداءات من جانب أذربيجان وتركيا.

وقال " يتعين على المجتمع الدولي أن يطالب تركيا بالانسحاب من هذه المنطقة بالكامل، لأن الوجود العسكري التركي في جنوب القوقاز لا يبشر بشيء جيد".

وأضاف:" بالنسبة للمفاوضات مع باكو، يجب أن يكون للمفاوضات جو مناسب، ومن الصعب للغاية التحدث عن المفاوضات، خاصة حول محتواها، عندما يكون هناك عمليات عسكرية "، مشددا على أنه يجب قبل أي شيء وقف العنف في منطقة الصراع في قره باخ.