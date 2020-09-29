وزيرة الصحة: الكشف على 400 ألف مواطن يوميا بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تكشف على ما يتراوح ما بين 350 إلى 400 ألف مواطن يوميًا، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة شنت حملاتها في كل الأماكن كالمولات والجوامع والكنائس والمصانع، بنفس زخم حملة «100 مليون صحة» لعلاج فيروس سي.

وأشارت إلى الكشف على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، متابعة: «نسير بمعدلات كبيرة، والمواطنون يحصلون على العلاج مجانًا ويتم إجراء الفحوصات مجانًا».

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن هذا النوع من مبادرات الصحة العامة يجعل المواطنين أكثر قدرة على تحمل مشاكل فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حال حدوثها.