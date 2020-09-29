اجتماع طارئ لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث أزمة ناغورنو كاراباخ

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة ناغورنو كاراباخ، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

واندلعت صباح الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.