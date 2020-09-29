 عودة البناء بأحياء القاهرة لمن يملك رخصة وعدم السماح بأي تجاوزات - بوابة الشروق
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عودة البناء بأحياء القاهرة لمن يملك رخصة وعدم السماح بأي تجاوزات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:00 م

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 طوابق فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة - في تصريح اليوم - إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 طوابق بأستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الطابق الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأى تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.


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