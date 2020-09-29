قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن نسبة السياحة في المحافظة في حدود 20% من الطاقة الاستيعابية المقررة بـ50%، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من السياح مصريون.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليني»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك سياحة في البحر الأحمر قادمة من كرواتيا وصربيا وبولندا وعدد قليل من الألمان القادمين عن طريق سويسرا، موضحًا أن أمور السياحة في المحافظة ستتحسن حال فتحت كل من ألمانيا وروسيا حظر السفر.

وأكد أنه لم يصب أي سائح في المحافظة بفيروس كورونا المستجد، متابعا: «نقدر نعمل لغاية 1500 تحليل PCR في اليوم، ويطلع نتائجهم في 16 ساعة».

ولفت إلى أنه لا يوجد إصابات بكورونا داخل مستشفيات البحر الأحمر، مؤكدًا أن جميع المنشآت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.