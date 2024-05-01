كولومبيا تعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

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أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.

ووفقا لنبأ عاجل نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، انتقد بترو بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

وفي مارس الماضي، هدد بيترو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وسبق أن اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيترو بأنه "مؤيد لحماس"، وقالت إن موقف بيترو هو "وصمة عار على الشعب الكولومبي".