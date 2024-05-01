تركيا تقرر الانضمام لقضية الإبادة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في أنقرة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء وأشار فيدان إلى أنه لمس خلال مباحثات في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين، وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وأفاد بأن نيكاراجوا وكولومبيا اتخذتا موقفًا ملموسًا بشأن القضية، مضيفًا: "قدمنا نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية".

وأعرب الوزير فيدان عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا.

وتابع: "سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع".

وأردف: "وفي غضون ذلك، سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا".

كانت جنوب أفريقيا أقامت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر عام 2023 بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقضت المحكمة في 26 يناير الماضي بأنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكنها لم تصدر قرارا بوقف إطلاق النار.