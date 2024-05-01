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يقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بأسوان

 حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 7:22 م

 شهدت قرية شاتورما بمركز نصر النوبة بأسوان، جريمة قتل عاطل لزوج شقيقته وإصابة أمه وأخته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة النجدة بأسوان، تلقت بلاغاً يفيد بقتل شخص لزوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينها، ضربه على إثرها بآلة حادة أسفرت عن مصرعه فى الحال وأصاب شقيقته ووالدته، وفر هارباً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقل الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة لمكان الجريمة وتبين وقوع مشاجرة عائلية، أسفرت عن قتل عاطل، زوج شقيقته بآلة حادة، وإصابة أمه وشقيقته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.


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