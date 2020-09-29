محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن البدء في أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي يوم السبت القادم، موضحاً أن أعمال التطوير ستستغرق 4 أشهر، وسيتم استغلال الميزة النسبية للميدان، مع الحفاظ على هويته البيئية والحضارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمراجعة الرسومات الهندسية النهائية لأعمال التطوير المزمع تنفيذها بميدان السواقي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد علاء جفلانة ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد طه عبد التواب مدير إدارة مرور الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه خلال الاجتماع تم استعراض أعمال التطوير المقترحة، والدراسة المرورية للمشروع، حيث تم الموافقة عليها من جميع الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع رؤية شاملة للمشروع بناءً على دراسة متكاملة لتطوير وتأهيل الموقع بما يتلائم مع البعدين الحضاري والبيئي للمحافظة، ويراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير التي سيتم تنفيذها بالميدان تشمل إقامة مسرحين مفتوحين على السواقي، و4 كافتيريات، و4 بازارات، وكذا حديقة عامة للجمهور، وساحة انتظار للسيارات، مع زيادة عدد الحارات المخصصة للسيارات، بالإضافة إلى إقامة دورات مياه بها أماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجه المحافظ بمراعاة تجهيز جميع خدمات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا ضرورة وضع لوحة إلكترونية محدد بها المدد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع.
كما وجه بتوحيد تصميم جميع المحاور المرورية المجاورة لميدان السواقي، مع استغلال وإبراز الجانب المائي للموقع ممثلاً في مجرى بحر يوسف والسواقي.